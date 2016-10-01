أخبار العراق.. "عمليات بغداد" تضبط على أحد المتهمين بارتكاب مجزرة سبايكر

ألقت قوة تابعة لقيادة"عمليات بغداد" القبض على أحد المتهمين بالمشاركة فى ارتكاب "مجزرة سبايكر"، فى تكريت مركز محافظة صلاح الدين بعد سقوط مدينة الموصل فى يونيو 2014.

وذكرت قيادة عمليات بغداد، يوم الجمعة، أنه وفقا لمعلومات استخبارية تمكنت القوة من إلقاء القبض على المدعو "عمر نايف فارس" وبحوزته مجموعة مستمسكات مزورة، فى إحدى نقاط التفتيش الأمنية "سيطرة" بأحد مداخل مدينة بغداد.

يذكر أن "مجزرة سبايكر" نفذها تنظيم داعش الإرهابي، ويتهم بعثيون من فلول نظام صدام حسين بالمشاركة بها، عقب أسر جنود عراقيين من قاعدة سبايكر فى يوم 11 يونيو 2014، بعد سيطرة التنظيم على مدينة تكريت مركز محافظة صلاح الدين ومدينة الموصل مركز محافظة نينوي، حيث أسروا 1700 جندى وقادوهم إلى الصحراء وقاموا بقتلهم رمياً بالرصاص ودفن بعضهم أحياء.

وصور عناصر داعش المجزرة، التى نجا منها بعض الجنود العراقيين، ورووا ما حدث من تسليم القاعدة وهروب القادة العسكريين.