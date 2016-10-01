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الزمالك: نحاول مواجهة صن داونز في القاهرة ولكن

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الزمالك: نحاول مواجهة صن داونز في القاهرة ولكن الزمالك: نحاول مواجهة صن داونز في القاهرة ولكن

كرر أحمد مرتضى منصور عضو مجلس إدارة الزمالك محاولات مجلس الإدارة لإقامة مباراة نهائي دوري أبطال إفريقيا أمام صن داونز في استاد القاهرة.

الزمالك يستضيف مباراة الإياب في نهائي دوري أبطال إفريقيا والذي تم تحديد يوم 23 أكتوبر الجاري لإقامته.

وقال أحمد مرتضى منصور: "حتى الآن مازلنا نحاول إقامة النهائي على استاد القاهرة".

وأضاف في تصريحات عبر قناة دريم "صعدنا الأمر للمسؤولين في الدولة، ويتم بحث الأمر أمنيا ومروريا قبل اتخاذ القرار".

وأردف "ولكن ليس لدينا أي أزمة في إقامة المباراة على برج العرب".

وأتم "ليست أزمة نهائيا أن نلعب على ملعب برج العرب".

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