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أرقام في الجول – ماذا لو كان أحمد الشيخ في صفوف الأهلي هذا الموسم

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أرقام في الجول – ماذا لو كان أحمد الشيخ في صفوف الأهلي هذا الموسم أرقام في الجول – ماذا لو كان أحمد الشيخ في صفوف الأهلي هذا الموسم

تغلب مصر للمقاصة على ضيفه إنبي بثلاثية دون رد، ثلاثة أهداف حملت كلها بصمة أحمد الشيخ الذي سجل هدفين أحدهما من ضربة جزاء حصل عليها بنفسه وصنع الهدف الثالث.

الشيخ المعار من الأهلي بعد موسم قضى أغلبه على مقاعد البدلاء بالرغم من كونه صفقة ماراثونية ساهم في 5 أهداف من أصل 6 سجلهم مصر للمقاصة هذا الموسم، سجل 3 وصنع هدفين.

فماذا لو كان الشيخ في صفوف الأهلي هذا الموسم ويلعب في مركز الجناح الذي يشغه بشكل أساسي مؤمن زكريا ووليد سليمان؟

الشيخ لعب 270 دقيقة، مثله مثل مؤمن بينما شارك وليد في 165 دقيقة.

ساهم الشيخ في 83% من أهداف المقاصة، حصل على 8 أخطاء، وقع في مصيدة التسلل مرة واحدة.

بينما سجل مؤمن هدفا ولم يسجل وليد ولم يصنع الثنائي أهداف، حصل وليد على 3 أخطاء بينما لم يحصل مؤمن على أي خطأ، وسقط الأخير في مصيدة التسلل 3 مرات بينما كانت المحصلة صفر لوليد.

العرضيات والمراوغات

يتفوق أحمد الشيخ في العرضيات، جناح المقاصة قام بلعب 9 عرضيات منهم 6 بطريقة صحيحة بدقة 67% فيما نجح مؤمن زكريا في إرسال 3 عرضيات صحيحة من أصل 8، ووليد سليمان أرسل عرضيتين صحيحتين من أصل، بدقة 38% و33% على الترتيب.

بالنسبة للمراوغات قام الشيخ بـ13 مراوغة صحيحة مقابل 10 خاطئة، بدقة 57%، بينما كانت مراوغات مؤمن الصحيحة 6 مقابل 6 خطأ بدقة 50%، ووليد سليمان 4 مراوغات صحيحة من أصل 5 بدقة 80% وهنا الغلبة للأخير

المحاولات على المرمى

سدد أحمد الشيخ على المرمى 5 مرات منهم 4 بين القائمين والعارضة بدقة 80%.

سدد مؤمن زكريا 6 مرات على المرمى من بينهم 4 تسديدات صحيحة، بدقة 67%.

بينما سدد وليد سليمان 3 مرات بين القائمين والعارضة من أصل 7 محاولات بدقة 43%.

التفوق هنا لأحمد الشيخ.

المساندة الدفاعية

فاز أحمد الشيخ بتدخلين وقام بـ5 اعتراضات وفاز بتدخلين هوائيين.

فاز مؤمن زكريا بـ5 تدخلات وقام بـ5 اعتراضات وفاز بتدخل هوائي.

بينما فاز وليد سليمان بتدخلين وقام بـ3 اعتراضات وفاز بتدخلين هوائيين.

التفوق دفاعيا لمؤمن زكريا.

التمرير

استلم الشيخ الكرة 93 مرة، فقدها 14 مرة ومرر بدقة 73%.

مؤمن زكريا استلم الكرة 101 مرة وفقدها 8 مرات ومرر بدقة 83%.

بينما استلم وليد سليمان الكرة 92 مرة وفقدها 7 مرات ومرر بدقة 87%.

الشيخ يأتي في المركز الأخير هنا.

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