حوار في الجول - الشيخ يتحدث عن تحمل خطورة الرحيل من الأهلي ورسالة البدري وجابر

ليلة رائعة، بل أيام مميزة يعيشها أحمد الشيخ لاعب الأهلي المعار إلى مصر للمقاصة. لماذا لم تظهر تلك الأيام مع الأهلي؟ ما سر التألق مع المقاصة ورسالته إلى حسام البدري ومارتن يول؟ هنا يأتي حوار FilGoal.com مع الشيخ.

3 مباريات. 3 أهداف. صناعة هدفين. هذه هي حصيلة أحمد الشيخ منذ بداية الموسم. (حكاية الشيخ - "المسجد" سبب شهرة من لعب للأهلي مرتين)

تألق غاب مع الأهلي لغياب المشاركة، فهل شعر بالظلم بسبب ما حدث له في الأهلي؟ لنبدأ سويا حديثنا مع أحمد الشيخ.

يبدأ الشيخ حديثه مع FilGoal.com قائلا: ""عاملان جعلاني أتحمل خطورة الرحيل عن الأهلي على سبيل الإعارة. الثقة في قدراتي وعدم تقصيري في أي مهام لي".

وأضاف "لم أشعر أبدا بالخوف أو القلق. وعندما عدت من جديد إلى المقاصة اجتمعت مع إيهاب جلال".

ما الذي دار بين الشيخ وإيهاب جلال في الجلسة الأولى؟ يكشف الشيخ قائلا: "طلب مني الحصول على فترة راحة لأنني احتاج إلى ذلك قبل أن أعود وأشارك في التدريبات بشكل طبيعي".

وأردف "ولكنني أخبرته بتحفزي وحماسي للمشاركة في التدريبات منذ اليوم الأول مع المقاصة".

التألق مع المقاصة

سر التألق مع مصر للمقاصة؟ يُكمل الشيخ حديثه مع FilGoal.com قائلا: "فريق متكامل وإدارة قوية ومحترفة وجهاز فني على أعلى مستوى".

وتابع "لاعبون على أعلى مستوى من مهارات وتعاون. ولذلك كل الظروف متوفرة لكي تشعر بالراحة. أبذل قصارى جهدي في التدريبات وأحاول الاجتهاد في المباريات دائما".

الشيخ سجل 3 أهداف في الدوري حتى الآن ليصبح الثاني على سلم ترتيب الهدافين.

وهنا يتحدث الشيخ عن لقب الهداف قائلا: "مهم للغاية تسجيل الأهداف من أجل تحقيق الانتصارات والارتقاء بالمقاصة على سلم ترتيب الدوري. ليس من أجل مجد شخصي. الأهم دائما هو تحقيق الانتصارات في كل مباراة".

الأهلي ومارتن يول

رحيل بعد عدم مشاركة مع أكثر من مدرب أخرهم مارتن يول، فهل يشعر الشيخ بالظلم بسبب الأهلي؟ إجابة قاطعة بالنفي من الشيخ.

ويقول الشيخ: "لا أملك أي ضغينة في قلبي تجاه الأهلي أو مارتن يول".

وأستكمل "صحيح لم أحصل على فرصتي التي تمنيتها ولكنني تجاوزت ذلك لأنك لا يمكنك إلا احترام وجهة نظر الجهاز الفني ولم أخرج عن النص أو اعترض نهائيا لأنني أعرف مكانة الأهلي جيدا".

مع المقاصة أم الأهلي، فرص النجاح تعد أكبر؟ "فرص النجاح أكبر في الأهلي بسبب الدعم الجماهيري".. هكذا أجاب الشيخ على سؤال FilGoal.com.

ليواصل حديثه قائلا: "مع دعم جماهيري هائل وزملاء على أعلى مستوى بجوارك بالتأكيد فرص النجاح في الأهلي أكبر".

إلى البدري وميدو جابر

FilGoal.com تطرق في حديثه مع أحمد الشيخ عن الموسم الحالي للأهلي في الدوري حتى الآن، ليتحدث قائلا: "سعيد للغاية بالانتصارات المتتالية التي حققها الأهلي".

وأوضح "يُعد حسام البدري مدربا كبيرا بكل تأكيد والأداء سيتحسن مع توالي المباريات. البصمة الفنية ستظهر بشكل أكثر. كل التوفيق للأهلي".

ماذا عن ميدو جابر؟ يقول الشيخ: "أثق في نجاح ميدو جابر مع الأهلي. لا أشعر عليه بالقلق وأتمنى له كل التوفيق".

وأتم متحدثا عن "العودة إلى الأهلي": "أتمنى بالخير دائما".

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