مرتضى: لم تعترض أي جهة على استضافة استاد القاهرة لنهائي دوري الأبطال

قال مرتضى منصور رئيس نادي الزمالك إنه قدم طلبا لكي يستضيف استاد القاهرة نهائي بطولة دوري أبطال إفريقيا والذي يجمع فريقه بصن داونز الجنوب إفريقي.

ويواجه الزمالك صن داونز ذهابا يوم 15 أكتوبر، قبل أن يواجهه إيابا يوم 23 أكتوبر في مصر.

وحتى الآن، اللقاء رسميا على ملعب برج العرب.

ولكن مرتضى منصور قال في تصريحات لقناة LTC: "قدمنا طلبا لكي يستضيف استاد القاهرة لقاء النهائي".

وأضاف "لم تعترض أي جهة على ذلك الأمر حتى الآن".

وكان الكاف قد خاطب الزمالك رسميا لتحديد ملعب لقاء العودة.

الزمالك كان قد تأهل لنهائي دوري أبطال إفريقيا بعد أن تخطى الوداد بصعوبة 6-5 بمجموع المباراتين ليواجه صن داونز الذي واجهه من قبل في دور المجموعات.