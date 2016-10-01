مرتضى يكشف - موعد سفر لاعبو الزمالك الدوليون لجنوب إفريقيا

كشف مرتضى منصور رئيس نادي الزمالك عن موعد سفر لاعبو الزمالك الدوليون من الكونجو إلى جنوب إفريقيا لخوض ذهاب نهائي دوري أبطال إفريقيا ضد صن داونز الجنوب إفريقي.

ويواجه الزمالك صن داونز ذهابا يوم 15 أكتوبر، قبل أن يواجهه إيابا يوم 23 أكتوبر في مصر.

ولكن قبلها، يواجه منتخب مصر نظيره الكونجولي في مستهل مشوار تصفيات كأس العالم 2018 خارج الديار يوم 9 أكتوبر.

وأوضح منصور في تصريحات لقناة LTC: "المنتخب يسافر يوم 7 أكتوبر بطائرة خاصة ثم يخوض لقاءه يوم 9 أكتوبر ويعود مساء نفس اليوم بالطائرة الخاصة".

وأضاف "أما لاعبو الزمالك، فيسافرون يوم 10 أكتوبر بطائرة من الكونجو مباشرة لجنوب إفريقيا في رحلة تستغرق ساعتين".

وأكمل "هاني زادة ومحمد صلاح سيكونوا في استقبال لاعبي المنتخب من الزمالك، فيما يصل بقية الفريق يوم 11 أكتوبر".

ويضم المنتخب من الزمالك كل من أحمد الشناوي وعلي جبر وإسلام جمال وأحمد دويدار وطارق حامد وإبراهيم صلاح ومصطفى فتحي وباسم مرسي.