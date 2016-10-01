بالصور: طائرة كريستيانو رونالدو الخاصة تتعرض لحادث إصطدام

اصطدمت الطائرة الخاصة بنجم كرة القدم البرتغالي كريستيانو رونالدو Cristian Ronaldo، بالأرض أثناء محاولتها الهبوط في برشلونة مساء الاثنين الفائت.

وأشارت المصادر إلى أن نجم فريق ريال مدريد الإسباني، لم يكن على متن الطائرة، التي يبلغ ثمنها 15 مليون جنيه إسترليني (20 مليون دولار)، لحظة الحادث، بل كان متوجداً في ألمانيا للمشاركة في مباراة ضمن دوري أبطال أوروبا، والتي انتهت بالتعادل 2-2 وسجل رونالدو هدفا في المباراة.

وأسفر اصطدام الطائرة الخاصة بالأرض في مطار "إل برات" عن تحطم ناقل سرعات الهبوط، وإحداث تلفيات في المدرج أدت إلى إغلاقه، بحسب "ديلي ميل". أما الطيار فقد تعرض لإصابات طفيفة للغاية وتم علاجه.

غالباً ما يؤجر النجم البرتغالي (31 عاماً) طائرته النفاثة، التي اشتراها العام الماضي، إلى عملاء وشركات خاصة عملاقة.

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