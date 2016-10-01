البرلمان يناقش إهدار 1.5 مليون متر بمارينا واستيلاء على أراض بـ50 مليار جنيه

شدد النائب عاطف عبد الجواد، أمين سر لجنة الإسكان بالبرلمان، على ضرورة تشكيل لجنة لتقصى الحقائق حول الفساد الموجود فى هيئة المجتمعات العمرانية الذى ورد فى تقرير الجهاز المركزى للمحاسبات الذى عُرض على اللجنة فى دور الانعقاد الأول.

وأضاف عبد الجواد، فى تصريحه لـ"اليوم السابع" أن تقرير هيئة المجتمعات العمرانية شمل وجود 1.5 مليون متر مكعب مساحات غير مستغلة فى منطقة مارينا عبارة عن متخللات مبانى تقدر بـ30 مليار جنيه لو تم طرحها فى مناقصات لاستفادة منها، مؤكدا أن اللجنة ستطالب بسرعة تشكيل لجنة لتقصى الحقائق مع بدء دور الانعقاد الثانى للبرلمان فى هذا الصدد.

وتابع: إن اللجنة ستفتح أيضا ملف التعدى على أراضى الدولة وسيطرت مافيا الأراضى علي جزء كبير منها وأول هذه الملفات قضية حصول احدى الشركات على قطعة أرض تتخطى مساحة الـ 83 فدان على كورنيش النيل بمحافظة المنيا دون وجه حق حيث تساوى هذه الأرض أكثر من 50 مليار جنيه.

ونوه عاطف عبد الجواد، إلى أن تقرير الجهاز المركزى للمحاسبات الموجود مع أعضاء لجنة الإسكان بالبرلمان حاليا لدراسته يوجد به أكثر من 150 صفحة عبارة عن أراضى تابعة للدولة تم التعدى عليها من قبل جهات مختلفة وان اللجنة ستقوم بفتح هذا الملف فى دور الانعقاد الثانى لعودتها إلى الدولة مرة أخرى.