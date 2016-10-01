نائبة برلمانية: ندرس طرح مشروع قانون لمنح إعانة بطالة للشباب 1200جنيه شهريا

أعلنت النائبة هبة هجرس، وكيل لجنة التضامن الاجتماعى بالبرلمان، عن موافقتها على مشورع القانون الخاص بصرف إعانة بطالة للشباب بواقع 1200 جنيه شهريا لمدة ثلاث سنوات لحين الحصول على فرصة عمل.

وأشارت هجرس، فى تصريحها لـ"اليوم السابع"، إلى أن العديد من دول العالم المتقدمة تقوم بصرف إعانات بطالة للشباب ولكن مقننة حتى لا يتم ترك الحبل على الغارب وأن وزارة القوى العاملة تكون حريصة على إيجاد فرص عمل للشباب بأقصى سرعة من خروجهم من ضمن المستحقين للبطالة ومن يرفض فرصة العمل المتاحة يخرج من الفئة المستحقة للدعم أيضا.

وتابعت: إن إقرار هذا القانون يتطلب قاعدة بيانات عريضة من خلال عمل حصر لجميع الشركات الخاصة والحكومة التى يوجد بها فرص عمل للشباب وكذلك جميع الأماكن وقاعدة بيانات صحيحة حول نسبة البطالة الحقيقية وأن يتم وضع ضوابط صارمة تنظم هذه العملية وإن الشاب الذى يرفض فرصة العمل أيا كانت لا يعد من المستفيدين من الإعانة.

وتساءلت هجرس، هل الوضع الاقتصادى الراهن يسمح بإقرار مثل هذا القانون ولهذا لابد من انتظار الوقت المناسب لطرح مثل هذه المشروعات.

الجدير بالذكر أن النائب عبد المنعم العليمى، تقدم بمشروع قانون خاص بصرف إعانة بطالة للشباب بواقع 1200 جنيه شهريا ولمدة ثلاث سنوات من خلال صندوق خاص يعتمد على فرض رسم جنيه واحد فقط على جميع الخدمات الحكومية المقدمة على مدار اليوم والتى تتخطى 800 خدمة وذلك من أجل رفع الأعباء عن كاهل الحكومة.