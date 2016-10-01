هدايا للمناسبات الخاصة تعكس الاهتمام والمحبة من براون

يمكن للبحث عن هدية مثالية للأشخاص المقربين أن يكون بمثابة مهمة شاقة وبالغة الصعوبة في أي وقت من العام – سواء كانت هدية لأمكِ أو أختك أو أفضل صديقاتك. وتؤمن ’براون‘ بأن الهدية المثالية تكشف عن الطبيعية الحقيقة للعلاقة وتظهر مدى اهتمامك بالأشخاص الأغلى على قلبك. ولذلك، تقدم لك براون طريقة العثور على هدية تعبر بحق عن مدى معرفتك بالشخص، هدية مثالية لأي مناسبة.

يعكس اختيارك لهدايا من منتجات براون اهتمامك باحتياجات الأشخاص الأغلى على قلبك. فالأشخاص المقربون منا يعلمون تفاصيل عادات الجمال اليومية وتفضيلات تصفيف الشعر واحتياجاتنا الشخصية. ويدركون أننا حيت نكون سعداء حيال مظهرنا، نشعر بثقة عارمة واستعداد لغزو العالم. ومن خلال اختيار هدية من منتجات ’براون‘، يمكنك منح الأشخاص الأكثر أهمية بالنسبة لك شعوراً رائعاً حيال أنفسهم كل يوم. ومن منا لا يحب الحصول على هدية شخصية تجعل من الروتين اليومي للعناية بالجمال أشبه بتجربة ممتعة ومسلية.

وسواء كنتِ من الأشخاص الذين يخططون بعناية أم ممن يتسوقون في اللحظة الأخيرة، توفر ’براون‘ مجموعةً فريدةً من المنتجات عالية الجودة تلائم جميع مناسبات تقديم الهدايا فضلاً عن تفضيلات التصميم الشخصية. ومن خلال قوة التكنولوجيا المميزة والتصاميم البارعة، يمكنك التأكد من أن أي هدية من منتجات ’براون‘ قادرة على الدوام على إبهار الأشخاص الأقرب إليك. وسواء كانت المناسبة تخص إحدى أخواتك أو أفضل صديقاتك التي تستمدين منها الإلهام كل يوم، سيسمح لهم هذا الانسجام الكبير الذي توفره منتجات ’براون‘ بين التصميم الجميل والمزايا الوظيفية بمعرفة مدى اهتمامك بهم.

احتفوا بالمقربين إلى قلوبكم مع مجموعة ’براون‘ من الهدايا الجديدة التي تعكس اهتمامكم بمن تحبون.

جهاز إزالة الشعر الجديدة Silk-épil 9 SkinSpa

هل هنالك أفضل من البشرة الناعمة كفكرة رائعة لهدية هذا العيد؟ مع أفضل نظام مزدوج الوظائف 2 في 1 لإزالة الشعر والتقشير في العالم، يعتبر جهاز إزالة الشعر Silk-épil 9 SkinSpa بمثابة هدية مثالية لأهم النساء في حياتك. وستجعل وظيفة إزالة الشعر السريعة والخالية من أي متاعب مع فرشاة التقشير العميق الجديدة من الروتين اليومي للعناية بالجمال شيئاً تتطلع المرأة للقيام به كل يوم. كما يضمن الجهاز اللاسلكي الذي يُستخدم على البشرة الجافة أو مع الماء المرونة التي تحتاجها الفتاة كثيرة الانشغال في هذه الأيام المعاصرة.

جهاز إزالة شعر الوجه FaceSpa من ’براون‘

قدموا هدية تتمثل ببشرة خالية من العيوب هذا العيد مع الإصدار المحدود من جهاز إزالة شعر الوجه FaceSpa وآلة SkinSpa – أحدث أنظمة التقشير وإزالة الشعر من براون. ويساعد هذان الجهازان على إزالة خلايا البشرة الميتة فضلاً عن إزالة شعرات أقصر بأربع مرات قياساً بإزالة الشعر بالشمع لمدة تصل حتى 4 أسابيع من البشرة الناعمة.

جهاز إزالة الشعر بتقنية الومضات الضوئية المكثفة Silk-expert IPL من ’براون‘

ترسي هذه الهدية الرائعة معاييراً جديدةً في مجال أجهزة إزالة الشعر بتقنية الومضات الضوئية المكثفة (IPL) – الأمر الذي يجعل من هذا الجهاز بمثابة هدية مثالية تناسب محبي الجمال والتكنولوجيا في حياتكم. وتعمل تكنولوجيا SensoAdapt™ بشكل مستمر على تكييف حدة الومضات الضوئية مع الدرجة اللونية لبشرة المستخدم، وأكدت الاختبارات السريرية فعالية وسلامة استخدام هذه التكنولوجيا في المنزل – ليتبين أنه بعد أربعة أسابيع فقط من الاستخدام، شهدت المستخدمات انخفاضاً حاداً في نمو الشعر.