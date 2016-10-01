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المحمدي لـ في الجول: كنت أتمنى المشاركة أمام تشيلسي

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المحمدي لـ في الجول: كنت أتمنى المشاركة أمام تشيلسي المحمدي لـ في الجول: كنت أتمنى المشاركة أمام تشيلسي

أعرب أحمد المحمدي المحترف في صفوف فريق هال سيتي الإنجليزي عن حزنه لغيابه عن مباراة غدا السبت أمام تشيلسي.

وتقام المباراة على ملعب كي سي ستاديوم ضمن الأسبوع السابع من الدوري الإنجليزي الممتاز.

وتلقى المحمدي بطاقة حمراء في الدقيقة 28 من عمر لقاء فريقه مع ليفربول. (طالع التفاصيل)

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وتتوقف مشاركات المحمدي في الدوري الممتاز، بعد أن شارك في 38 مباراة كاملة في الدوري الممتاز الموسم قبل الماضي ولكنه لن يشارك في المباراة المقبلة لهال ليتوقف رقمه التاريخي عند 44 مشاركة متتالية في الدوري الإنجليزي الممتاز.

وتحدث أحمد المحمدي لـFilGoal.com في هذا السياق قائلًا "أعلم أنني لم أغب عن صفوف هال سيتي في موسمين بعد أن لعبت بشكل أساسي، لذلك أنا حزين جدا لغيابي عن مباراة الغد".

وأضاف لاعب سندرلاند السابق "كنت أتمنى المشاركة أمام تشيلسي، أي لاعب يريد المشاركة في مثل هذه المباريات، لكن الأمر ليس بيدي والحمد لله أن الغياب ليس بسبب الإصابة".

ويستعد أحمد المحمدي للالتحاق بمعسكر منتخب المقبل الخاص بمباراة الكونجو في افتتاح التصفيات الإفريقية المؤهلة لكأس العالم في روسيا 2018.

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