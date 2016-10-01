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المرور تضع حواجز حديدية بمحيط الإغلاق الجزئى لمحور 26 يوليو

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المرور تضع حواجز حديدية بمحيط الإغلاق الجزئى لمحور 26 يوليو المرور تضع حواجز حديدية بمحيط الإغلاق الجزئى لمحور 26 يوليو

>كتب عبد الرحمن سيد

وضعت الإدارة العامة للمرور، برئاسة اللواء عادل زكى مساعد الوزير للمرور، حواجز حديدية بمحيط إغلاق جزئى لمحور 26 يوليو للمتجه من ميدان لبنان وصولا إلى مدينة السادس من أكتوبر لمنع وقوع الحوادث المرورية ، بسبب أعمال إصلاح فواصل معدنية، وسط انتشار الخدمات المرورية أعلى الطريق، للعمل على سحب الكثافات المرورية الناجمة عن الأعمال.

وأكد مصدر أمنى، أن عملية الإغلاق للمحور سيكون بشكل جزئى، على أن تكون الأعمال فى الجانب الأيمن و تستمر حتى الساعة 8 صباح السبت، على أن يتم رفع كافة الإشغالات والمعدات الخاصة بالشركة المنفذة للأعمال بمجرد الانتهاء من صيانة الفواصل، ويتم إجراء تلك الأعمال لخطورة تركها بالمكان، ويجب صيانتها حفاظا على أرواح المواطنين من الوقوع فى الحوادث المرورية، وحرصا من إدارة المرور على سلامة قائدى المركبات.

وأضاف المصدر، أنه تم تعيين الخدمات المرورية والعلامات الإرشادية اللازمة بمحيط الأعمال، بناءً على توجيهات اللواء عادل زكى مساعد الوزير للمرور، وستقوم الشركة المنفذة بوضع المساعدات الفنية الكافية لتأمين منطقة الأعمال من إضاءة ومخاريط وطواحين ضوئية وفواصل حركة وعلامات إرشادية وتحذيرية.

 

 


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