برج الميزان حظك اليوم السبت 1 أكتوبر 2016

برج الميزان على الصعيد المهنى..

الترقية فى طريقها إليك بعد أن استطعت إنجاز مهام فشل فيها زملائك من قبلن ولن تستغنى عن أسلوبك الخاص فى التعامل مع مشكلات العمل فالمرونة وحسن التصرف هم مميزات الميزان التى تؤهله لتولى المناصب القيادية.

برج الميزان على الصعيد العاطفى ..

تحمل شريك الحياة فى لحظات غضبه يزيد من عمق العلاقة و يعكس له مدى تفهمك لحالته ومساعدتك له دليل على عقلك الناضج وقلبك الكبير الذى يستوعب الحبيب جيداً.

على الصعيد الصحى ..

الإقلاع عن التدخين يختاج إلى إرادة قبل أن احتياجه إلى قرار، فالقرار موجود منذ فترة طويلة، لكن الإرادة هى التى تنقصك، ولا تترك الأمور تجبرك على ذلك.

توقعات علماء الفلك لك فى المرحلة المقبلة

يتوقع علماء الفلك لمولود برج الميزان أن يعرف أهميته فى مجال عمله، بسبب قدرته على التعامل مع مشاكل العمل بشكل احترافى، و يقابل مولود الميزان عدد من الشخصيات التى تؤكد له أن نضجه سبب إعجاب الكثيرين به.