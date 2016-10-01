برج العقرب حظك اليوم السبت 1 أكتوبر 2016

برج العقرب على الصعيد المهنى..

تعاون مثمر مع عدد من الزملاء اليوم، تحتاج إلى التفكير بأسلوب جديد بعيداً عن طريقتك التقليدية فى تنفيذ الأفكار الخاصة بك، ربما تكون طريقة زملائك البسيطة هى من ساعدتك اليوم على تحقيق نتائج جيدة.

برج العقرب على الصعيد العاطفى ..

الحاجة إلى السفر وقضاء اوقات ممتعة مع الأصدقاء أصبحت ضرورية بعد سوء حالتك المزاجية وشعورك الدائم بالوحدة، لا تصمم على أسلوب الجدال فى الأمور البسيطة حتى لا ترهق ذهنك فى أشياء واهية.

على الصعيد الصحى ..

وعكة صحية بسيطة تخرج منها معافى وتحتاج إلى الالتزام بتعليمات الطبيب بشأن تناولك للأكلات التى تحتوى على نسبة عالية من الدهون حتى لا تتراكم المشاكل عليك لاحقاً.

توقعات علماء الفلك لك فى المرحلة المقبلة

يتوقع علماء الفلك لمولود برج العقرب أن يتودد غلى زملائه فى العمل حتى يتخلص من الروتين الفكرى المسيطر عليه منذ فترة طويلة، ولا يجد مولود العقرب أوقات للتفرغ إلى مراجعة حساباته كما كان معتاد، فالوضع المهنى يفرض عليه السرعة.