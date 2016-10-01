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برج القوس حظك اليوم السبت 1 أكتوبر 2016

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برج القوس حظك اليوم السبت 1 أكتوبر 2016 برج القوس حظك اليوم السبت 1 أكتوبر 2016

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برج القوس على الصعيد المهني:

العمل المكتبى الروتينى يسرقك هذه الأيام وتجد نفسك تعمل لوقت متأخر وتنسى الاهتمام بنفسك. يداهمك شعور بالملل يؤثر عليك سلبًا اليوم ولكن هذه مجرد مرحلة عابرة فحاول أن تكون لطيفًا ومتواضعًا مع الآخرين.

 

على الصعيد العاطفي:

هناك مؤشر قوى على أن السبب فى المشكلات الأخيرة فى علاقتك العاطفية يتسبب فيها طرف ثالث، يتسبب فى تورطك أنت أو شريكك فى الخيانة أو أن شخص من الماضى يعود ليظهر فى حياتك وهذا اختبار قوى لمدى صلابة العلاقة

 

برج القوس على الصعيد الصحي:

تتمتع بصحة ممتازة اليوم ولكنك تحتاج إلى الانتباه إلى صحة أفراد عائلتك فقد تضطر إلى طلب الرعاية الطبية من أجل شخص عزيز عليك وهذا قد يسبب لك بعض التوتر.

 

توقعات علماء الفلك لبرج القوس:

كرست وقتًا طويلاً للعمل على مشروع مهنى أو شخصى، وتبدأ فى حصاد نتاج مجهوداتك هذه الأيام استمتع بمجهوداتك وتجاهل أية قيود تقليدية.


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مصر 365

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