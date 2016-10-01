برج الدلو حظك اليوم السبت 1 أكتوبر 2016

برج الدلو على الصعيد المهنى

أوضاعك فى العمل غير مستقرة بعض الشى عليك ان تعيد ترتيب أوراقك خصوصا انك مررت فى الفترة الاخيرة ببعض الأزمات التى اثرت على مستواك فى العمل، لا تدع الطاقة السلبية تؤثر عليك وتجعلك تقصر فى العمل وهو ما سيؤثر على أحلامك

برج الدلوعلى الصعيد العاطفى

حاول أن تهتم بالحبيب اكثر من ذلك شاركه افكاركك وأحلامك بشأن المستقبل ففى الفترة الاخيرة مرت العلاقة بينكما بكثير من الفتور والمشاكل التى جعلته يشعرربالضيق، لا تتردد فى استعادة اللحظات السعيدة معه من جديد

على الصعيد الصحى

أوضاعك الصحية جيدا جدا على عكس الفترة السابقة، خسارة الوزن والاهتمام بالتمارين الرياضية من الممكن ان يكون الحل الأفضل لاستعادة صحتك ونشاطك من جديد فلا تدع الخمول والكسل يسيطران على حياتك

توقعات علماء الفلك لك فى المرحلة المقبلة

جميع أوضاعك فى طريقها الى التحسن فما كان يزعجك فى الفترة الماضية ستتخلص منه الان، فعلى مستوى العمل ستحقق الكثير من النجاحات التى لم تكن تتوقعها ان تحدث كذلك من المتوقع ان تحصل على ترقية فى القريب العاجل.