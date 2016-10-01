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برج الدلو حظك اليوم السبت 1 أكتوبر 2016

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برج الدلو حظك اليوم السبت 1 أكتوبر 2016 برج الدلو حظك اليوم السبت 1 أكتوبر 2016

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على الصعيد المهنى

أوضاعك فى العمل غير مستقرة بعض الشى عليك ان تعيد ترتيب أوراقك خصوصا انك مررت فى الفترة الاخيرة ببعض الأزمات التى اثرت على مستواك فى العمل، لا تدع الطاقة السلبية تؤثر عليك وتجعلك تقصر فى العمل وهو ما سيؤثر على أحلامك

 

برج الدلوعلى الصعيد العاطفى

حاول أن تهتم بالحبيب اكثر من ذلك شاركه افكاركك وأحلامك بشأن المستقبل ففى الفترة الاخيرة مرت العلاقة بينكما بكثير من الفتور والمشاكل التى جعلته يشعرربالضيق، لا تتردد فى استعادة اللحظات السعيدة معه من جديد

 

على الصعيد الصحى

أوضاعك الصحية جيدا جدا على عكس الفترة السابقة، خسارة الوزن والاهتمام بالتمارين الرياضية من الممكن ان يكون الحل الأفضل لاستعادة صحتك ونشاطك من جديد فلا تدع الخمول والكسل يسيطران على حياتك

 

توقعات علماء الفلك لك فى المرحلة المقبلة

جميع أوضاعك فى طريقها الى التحسن فما كان يزعجك فى الفترة الماضية ستتخلص منه الان، فعلى مستوى العمل ستحقق الكثير من النجاحات التى لم تكن تتوقعها ان تحدث كذلك من المتوقع ان تحصل على ترقية فى القريب العاجل.

 

 

 

 


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مصر 365

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