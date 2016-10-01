برج الحوت حظك اليوم السبت 1 أكتوبر 2016

برج الحوت على الصعيد المهنى

كل ما كنت تسعى لتحقيقه فى العمل سيتحقق قريبا جدا، هناك الكثير من الأمور التى ستتغير الى الأفضل ، اما فعلاقتك بمديرك فى العمل ستكون أفضل خصوصا انك كنت قادر على تحقيق الكثير من الإنجازات فى الفترة الماضية لذلك عليك ان تبذل الكثير من الجهد حتى تحصل على ما تريد

برج الحوت على الصعيد العاطفى

سوء الفهم اليوم سيكون سبب فى خلاف كبير مع الحبيب ربما عليك ان توضح له ما تفكر به بوصوح، كما ان الوقت الان أفضل لكى تبدأ فى التعامل مع كافة المشكلات بينكما والسعى الى حلها حتى تكون العلاقة افصل مما هى عليه الان

على الصعيد الصحى...

ستمر خلال الفترة المقبلة بازمة صحية طارئة خصوصا انك اهملت كثيرا فى الفترة الماضية، عليك كذلك اتباع نظام غذائى يضمن لك حياة صحية ، كما انه من الضرورى ان تعلم ان هناك الكثير من العادات الخاطئة التى يجب ان تتوقف عنها

توقعات علماء الفلك لك فى المرحلة المقبلة

يتوقع علماء الفلك أن المرحلة المقبلة على كل المستويات، كما ان هناك الكثير من الأمور والازمات فى طريقها الى الحل والتى ستشعرك ببعض الراحة بعض ان مررت سابقا ببعض الأزمات خصوصا على مستوى العمل والعائلة كل ذلك سينتهى سريعا