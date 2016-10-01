أخبار عاجلة

8 الصبح - رامي رضوان يهاجم مؤسسة الأزهر وشيخ الازهر "إنه الحاضر الغائب لم يقدم إلا القليل" -
رئيس الوزراء يلقي بيان «فرض حالة الطوارئ» أمام النواب -
يوسف الحسيني يدعو إلى تطبيق قانون الطوارئ على محمد حسان -
فيديو.. خالد منتصر: هناك «تيار سلفي الهوى» قد أمسك برقبة الأزهر -
محافظ الفيوم: الشعب متلاحم في التصدي للإرهاب -
برلماني: قرار «الطوارئ» ساري منذ إعلانه.. والمجلس «يصدق فقط» -
الأقصر: لا انقطاع للكهرباء بالمنشأة خلال رمضان -
الجفري عن «داعش»: فعلهم خارج عن الإسلام.. ولكننا «لا نخرج أحدًا من الدين» -
«المحافظين» يدعم فرض الطوارئ.. ويهيب بالحفاظ على الأطر الديمقراطية -
غدا.. عزاء مجمع لشهداء الشرطة في تفجير كنيسة الإسكندرية -
  1. شبكة عيون الإخبارية
  2. الارشيف
  3. هو وهى
  4. حظك اليوم
  5. مصر 365

برج الحوت حظك اليوم السبت 1 أكتوبر 2016

Google+ Print
برج الحوت حظك اليوم السبت 1 أكتوبر 2016 برج الحوت حظك اليوم السبت 1 أكتوبر 2016

>

على الصعيد المهنى

كل ما كنت تسعى لتحقيقه فى العمل سيتحقق قريبا جدا، هناك الكثير من الأمور التى ستتغير الى الأفضل ، اما فعلاقتك بمديرك فى العمل ستكون أفضل خصوصا انك كنت قادر على تحقيق الكثير من الإنجازات فى الفترة الماضية لذلك عليك ان تبذل الكثير من الجهد حتى تحصل على ما تريد

 

برج الحوت على الصعيد العاطفى

سوء الفهم اليوم سيكون سبب فى خلاف كبير مع الحبيب ربما عليك ان توضح له ما تفكر به بوصوح، كما ان الوقت الان أفضل لكى تبدأ فى التعامل مع كافة المشكلات بينكما والسعى الى حلها حتى تكون العلاقة افصل مما هى عليه الان

 

على الصعيد الصحى...

ستمر خلال الفترة المقبلة بازمة صحية طارئة خصوصا انك اهملت كثيرا فى الفترة الماضية، عليك كذلك اتباع نظام غذائى يضمن لك حياة صحية ، كما انه من الضرورى ان تعلم ان هناك الكثير من العادات الخاطئة التى يجب ان تتوقف عنها

 

توقعات علماء الفلك لك فى المرحلة المقبلة

يتوقع علماء الفلك أن المرحلة المقبلة على كل المستويات، كما ان هناك الكثير من الأمور والازمات فى طريقها الى الحل والتى ستشعرك ببعض الراحة بعض ان مررت سابقا ببعض الأزمات خصوصا على مستوى العمل والعائلة كل ذلك سينتهى سريعا


>

إعلان - Ads إعلان - Ads شبكةعيونالإخبارية

مصر 365

مواضيع متعلقة
حظك اليوم برج الدلو الثلاثاء 11/4/2017 على الصعيد المهنى والعاطفى والصحى

حظك اليوم برج الدلو الثلاثاء 11/4/2017 على الصعيد المهنى والعاطفى والصحى

حظك اليوم برج الحوت الثلاثاء 11/4/2017 على الصعيد المهنى والعاطفى والصحى

حظك اليوم برج الحوت الثلاثاء 11/4/2017 على الصعيد المهنى والعاطفى والصحى

حظك اليوم برج الجدي الثلاثاء 11/4/2017 على الصعيد المهنى والعاطفى والصحى

حظك اليوم برج الجدي الثلاثاء 11/4/2017 على الصعيد المهنى والعاطفى والصحى

حظك اليوم برج القوس الثلاثاء 11/4/2017 على الصعيد المهنى والعاطفى والصحى

حظك اليوم برج القوس الثلاثاء 11/4/2017 على الصعيد المهنى والعاطفى والصحى