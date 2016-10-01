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برج الأسد حظك اليوم السبت 1 أكتوبر 2016

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برج الأسد حظك اليوم السبت 1 أكتوبر 2016 برج الأسد حظك اليوم السبت 1 أكتوبر 2016

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على الصعيد المهنى

أنت متحفز اليوم وصارم من الناحية المادية، تساعدك مدخراتك فى الخروج من المآزق المادية، فالنفقات تكون حساسة لعائلتك.

 

على الصعيد العاطفى

عليك تكريس الوقت لعائلتك، والقيام بأشياء مدروسة لشريك حياتك لأن الوضع فى علاقتكم غير مستقر الأيام الماضية.

 

على الصعيد الصحى

فقدت كثير من الوزن الفترة الماضية، ربما يوفر لك أحدهم شيكولاتة فستكون قادرا على التغلب على الإغراءات بسهولة وستصل لأهدافك فى فترة قصيرة.

 

توقعات علماء الأبراج

اليوم جيد لك ولكن عليك الانتباه لعائلتك وقضاء الوقت معهم لتحسين الأوضاع بينكم.


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مصر 365

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