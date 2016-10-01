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برج الجدى حظك اليوم السبت 1 أكتوبر 2016

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برج الجدى حظك اليوم السبت 1 أكتوبر 2016 برج الجدى حظك اليوم السبت 1 أكتوبر 2016

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برج الجدى على الصعيد المهني:

أنت أفضل ناقد لنفسك، تحلل دائمًا وضعك وتتصرف وفقًا للنتائج التى تتوصل إليها. اليوم أنت فى أمس الحاجة لهذه الميزة فيك، وتحتاج أيضًا إلى تحفيز نفسك للبقاء على المسار الصحيح ولا تسمح للملل بأن يفسد عليك يومك وعملك.

 

على الصعيد العاطفي:

تريد أن تكون رومانسيًا وخططت لقضاء وقت خاص مع شريك حياتك اليوم ولكن من المحتمل أن تباغتك بعض الالتزامات وتسحبك بعيدًا عن الرومانسية والحب.

 

برج الجدى على الصعيد الصحي:

تعانى من مزاج معكر يضاعفه بعض الألم فى معدتك والمشكلات فى الجهاز الهضمى بسبب أنك تتناول الطعام بشكل عشوائى وتحتاج بشكل جاد وفورى أن تراقب النظام الغذائى الخاص بك.

 

توقعات علماء الفلك لبرج الجدى:

تشعر اليوم بأنك غير منظم وفوضوى وأفكارك تميل إلى التدفق فى اتجاهات متعددة اليوم والنتيجة هى أنك لن تكون قادرًا على إنهاء أى مشروع لأنك بحاجة ماسة للتركيز.


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مصر 365

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