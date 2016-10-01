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معتقل سابق بجوانتانامو يطالب أورجواى بالسماح له بترك البلاد

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معتقل سابق بجوانتانامو يطالب أورجواى بالسماح له بترك البلاد معتقل سابق بجوانتانامو يطالب أورجواى بالسماح له بترك البلاد

>مونتفيديو أ ش أ)

قال المعتقل السابق فى معسكر جوانتنامو، أبو وائل دياب، أنه سيبدأ التوقف عن الشراب للضغط على فى أورجواى للسماح له بترك البلاد، وكانت الدولة فى أمريكا اللاتينية أخذت أبو وائل دياب وخمسة آخرين من معتقلى جوانتانامو عام 2014.

وبدأ أبو وائل إضرابا عن الطعام منذ أكثر من 50 يوما للمطالبة بالتحاقه بزوجته وأولاده فى تركيا أو فى أى دولة أخرى، حسبما ذكرت قناة (إيه بى سي) ، كان المعتقل السابق فى جوانتانامو يتحدث من الشقة التى يقيم بها فى مونتفيديو حيث وجه اللوم للحكومة فى أوروجواى على فشلها فى الوفاء بتعهداتها بإعادته إلى زوجته وأبنائه بعد الإفراج عنه، وأعطى الحكومة فى مونتفيديو حتى يوم الاثنين القادم كحد أقصى للرد على طلبه.

وقالت إدارة الارتباط بالستة الذين تم إخلاء سبيلهم من جوانتانامو أن (لبنان وقطر وتركيا) رفضت دخول أبو وائل إليها.


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مصر 365

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