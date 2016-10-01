مؤسسة "EduVation" تنظم مؤتمر "التعليم الإبداعى" بالإسماعيلية الشهر الجارى

تنظم مؤسسة التعليم الإبداعى "EduVation"، مؤتمر "التعليم الإبداعى"، على مسرح المدرسة الفنية التجريبية المتقدمة لتكنولوجيا المعلومات بمحافظة الإسماعيلية، يوم السبت الموافق 22 أكتوبر الجارى، بمشاركة العديد من الجهات الحكومية والمحلية، وبحضور الدكتور أسعد عالم، مدير البنك الدولى ، والدكتور محمود صقر ورئيس أكاديمية البحث العلم، والتكنولوجيا ، وبمشاركة جامعتي هليوبوليس وأسيوط.

وأكد محمد رضا عبدالفتاح مدير "EduVation"، فى رسالة بعث بها لخدمة "صحافة المواطن" باليوم السابع، إن المنظمة التعليم منظمة شبابية تهدف إلى نشر الوعى بطرق التعليم التكنولوجية الحديثة وإيجاد توافق مشترك بين كل من الشركات الصغيرة والمتوسطة والهيئات والمؤسسات، والمجتمع المدني بالإضافة للأفراد المهتمين بتكنلوجيا التعليم، وذلك من خلال إقامة مؤتمرات تخدم ذلك الفكرة وتخلق بيئة تجمع كل هؤلاء فى مكان واحد.