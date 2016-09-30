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الرابطة التونسية لحقوق الإنسان تدعم ترشيح البرغوثى لجائزة نوبل للسلام

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الرابطة التونسية لحقوق الإنسان تدعم ترشيح البرغوثى لجائزة نوبل للسلام الرابطة التونسية لحقوق الإنسان تدعم ترشيح البرغوثى لجائزة نوبل للسلام

>تونس(أ ش أ)

كرمت الرابطة التونسية للدفاع عن حقوق الإنسان خلال افتتاح مؤتمرها السابع، اليوم الجمعة فى قصر المؤتمرات بالعاصمة التونسية، المناضلين الفلسطينيين (مروان البرغوثى وأحمد سعدات) القابعين فى سجون الإحتلال وأعلنت دعمها لترشيح البرغوثى لجائزة نوبل للسلام.

وذكرت وكالة تونس أفريقيا للأنباء (وات) أن فدوى البرغوثى زوجة الأسير مروان البرغوثي، تسلمت جوائز رمزية نيابة عن المناضلين مروان البرغوثى القيادى فى حركة التحرير الفلسطينية "فتح" وأحمد سعدات أمين عام الجبهة الشعبية لتحرير فلسطين فى احتفال أقيم فى ختام الجلسة الافتتاحية للمؤتمر السابع للرابطة، التى حضرها الرئيس التونسى الباجى قائد السبسي، ورئيس مجلس نواب الشعب محمد الناصر، والعديد من أعضاء ونواب مجلس الشعب وممثلين عن منظمات وطنية وعربية ودولية لحقوق الإنسان وللأحزاب السياسية الوطنية.


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مصر 365

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