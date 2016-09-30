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بكين تحتج على كوريا الجنوبية عقب مقتل 3 صيادين صينيين

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بكين تحتج على كوريا الجنوبية عقب مقتل 3 صيادين صينيين بكين تحتج على كوريا الجنوبية عقب مقتل 3 صيادين صينيين

المتحدث باسم وزارة الخارجية الصينية قنغ شوان

كشفت الصين اليوم الجمعة أنها قامت بتقديم احتجاج رسمي إلى كوريا الجنوبية عقب حادث مقتل 3 من الصيادين الصينيين بعد اندلاع حريق في قارب الصيد الذي كانوا على متنه عندما أطلقت قوات خفر السواحل الكورية الجنوبية 3 قنابل مضيئة وقنابل صوت داخله في محاولة لتفتيشه.

وقال المتحدث باسم وزارة الخارجية الصينية، قنغ شوانغ – في تعليق على هذا الأمر – أنه وفقا لما لديه من معلومات فإن الحادث وقع أمس الخميس بينما كان قارب الصيد يقوم بالإبحار بالقرب من السواحل الكورية الجنوبية حيث لقى 3 من طاقم المركب السبعة عشر حتفهم بسبب الحريق بينما قام رجال خفر السواحل التابعين لكوريا الجنوبية بإنقاذ الآخرين ونقلهم إلى المستشفيات المحلية لتلقى العلاج.

وأشار إلى أنه فور علم الجانب الصيني بالواقعة قامت القنصلية العامة الصينية في مدينة كوانغ جو، بإرسال مسئوليها إلى موقع الحادث للحصول على المزيد من المعلومات حول ملابساته.

وأضاف أن الصين طالبت الجانب الكوري الجنوبي فورا بالقيام بالترتيبات اللازمة لتقديم الرعاية المناسبة للناجين من الحادث والحفاظ على جثث من ماتوا والإبقاء على القارب علاوة على الحفاظ على موقع الحادث كما هو، كما دعت في سيول إلى أن تقوم بفتح تحقيقات دقيقة وشاملة وموضوعية ومحايدة فيما حدث بالتعاون مع الجانب الصيني.

وأكد أن البعثات الدبلوماسية الرسمية في كوريا الجنوبية ستقوم بمواصلة متابعة التطورات المتعلقة به.

أ ش أ

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