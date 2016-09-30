«بانكوك» تتصدر قائمة أبرز المقاصد السياحية في العالم

أفاد تقرير سنوي نشر أمس الخميس بأن بانكوك تصدرت قائمة أبرز المدن السياحية في العالم من حيث أعداد السائحين.

ومن المتوقع أن تستقبل العاصمة التايلاندية 21.47 مليون زائر عام 2016 ،بحسب ما أظهر مؤشر ماستر كارد للمدن الأكثر جذباً للسياحة.

وبحسب وكالة الأنباء الألمانية سوف تستقبل لندن 19.88 مليون زائر، تليها باريس 18.03 مليون زائر.

ويتوقع المؤشر عدد الزائرين ومعدلات الانفاق لعام 2016.

وتصدرت دبي، التي من المتوقع أن تستقبل 15.27 مليون زائر هذا العام، قائمة معدلات الانفاق بواقع 31.3 مليار دولار، متقدمة على لندن، التي من المتوقع أن ينفق زائروها 19.8 مليار دولار.

ويشار إلى أن بانكوك مازالت تحتفظ بمعدلات زائرين مرتفعة على الرغم من تعرضها لهجمات إرهابية.

ويذكر أن تايلاند تخضع للحكم العسكري منذ الانقلاب الذي وقع في مايو 2014 .