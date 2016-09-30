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نقيب المحامين ينتقد المشاركة العربية في عزاء «بيريز»

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نقيب المحامين ينتقد المشاركة العربية في عزاء «بيريز» نقيب المحامين ينتقد المشاركة العربية في عزاء «بيريز»

سامح عاشور ، نقيب المحامين

انتقد سامح عاشور نقيب المحامين ورئيس اتحاد المحامين العرب، اليوم الجمعة، المشاركة العربية الرسمية فى جنازة رئيس دولة الاحتلال الإسرائيلي شيمون بيريز، واصفًا إياه بالسفاح.

وأكد “عاشور” في بيان له، أن المشاركة في العزاء مخزية،  مضيفًا “عزائهم عزاء الضعفاء، وكأنهم يجهلون ماذا فعل هذا المجرم فى أبنائنا وأجدادنا في فلسطين ولبنان ومصر وسوريا”.

وأشار “تتواكب تلك المشاركة العربية في عزاء بيريز مع الذكرى السادسة عشر لوفاة الطفل الفلسطيني محمد الدرة الذي أشعلت دمائه الانتفاضة الفلسطينية الثانية، فلا نامت أعين الجبناء ولا حول ولا قوة لا بالله”.

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