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وكالة الطاقة الذرية تعتمد القرار المصري حول تطبيق ضمانات الوكالة في الشرق الأوسط

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وكالة الطاقة الذرية تعتمد القرار المصري حول تطبيق ضمانات الوكالة في الشرق الأوسط وكالة الطاقة الذرية تعتمد القرار المصري حول تطبيق ضمانات الوكالة في الشرق الأوسط

وزارة الخارجية المصرية

اعتمدت الوكالة الدولية للطاقة الذرية مشروع القرار الذي تقدمت به حول تطبيق نظام ضمانات الوكالة في الشرق الأوسط، وذلك خلال فعاليات الدورة الـ60 للمؤتمر العام للوكالة، والمنعقد في فيينا خلال الفترة من 26 إلى 30 سبتمبر الجاري.

وقال السفير عمر عامر، مندوب مصر الدائم لدى الوكالة، إن جهود السفارة المصرية في فيينا أسفرت عن اعتماد القرار بأغلبية 122 صوتًا، في حين امتنعت 6 دول فقط عن التصويت على مشروع القرار، ولم تصوت أي دولة ضده.

وأوضح السفير المصري أن اعتماد هذا القرار يعكس تمسك مصر بموقفها الداعي لاخضاع كافة المنشآت النووية في الشرق الأوسط، لنظام الضمانات الشاملة للوكالة الدولية للطاقة الذرية، وكذلك سعيها المستمر لإخلاء الشرق الأوسط من الأسلحة النووية، بما يدعم الأمن والاستقرار في المنطقة، فضلًا عن التأكيد على أهمية تحقيق عالمية معاهدة عدم الانتشار النووي، والإسهام في الحفاظ على مصداقية نظام منع الانتشار برمته.

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