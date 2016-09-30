أخبار عاجلة

8 الصبح - رامي رضوان يهاجم مؤسسة الأزهر وشيخ الازهر "إنه الحاضر الغائب لم يقدم إلا القليل" -
رئيس الوزراء يلقي بيان «فرض حالة الطوارئ» أمام النواب -
يوسف الحسيني يدعو إلى تطبيق قانون الطوارئ على محمد حسان -
فيديو.. خالد منتصر: هناك «تيار سلفي الهوى» قد أمسك برقبة الأزهر -
محافظ الفيوم: الشعب متلاحم في التصدي للإرهاب -
برلماني: قرار «الطوارئ» ساري منذ إعلانه.. والمجلس «يصدق فقط» -
الأقصر: لا انقطاع للكهرباء بالمنشأة خلال رمضان -
الجفري عن «داعش»: فعلهم خارج عن الإسلام.. ولكننا «لا نخرج أحدًا من الدين» -
«المحافظين» يدعم فرض الطوارئ.. ويهيب بالحفاظ على الأطر الديمقراطية -
غدا.. عزاء مجمع لشهداء الشرطة في تفجير كنيسة الإسكندرية -
  1. شبكة عيون الإخبارية
  2. الارشيف
  3. مصر
  4. حوادث و محاكم
  5. أونا

مقتل شاب فلسطيني بنيران قوات الاحتلال بزعم تنفيذه عملية طعن بالضفة الغربية

Google+ Print
مقتل شاب فلسطيني بنيران قوات الاحتلال بزعم تنفيذه عملية طعن بالضفة الغربية مقتل شاب فلسطيني بنيران قوات الاحتلال بزعم تنفيذه عملية طعن بالضفة الغربية

جيش الاحتلال الإسرائيلي – أرشيفية

قتل شاب فلسطيني، اليوم الجمعة، برصاص الجيش الإسرائيلي عند حاجز قلنديا جنوب رام الله في الضفة الغربية المحتلة.

وبحسب «سكاي نيوز عربية» قالت الشرطة الإسرائيلية ان الشاب ترجل من مركبة وباشر حارس أمن إسرائيلي بعدة طعنات في الجزء العلوي من جسده مما أدى الى إصابته بجروح وصفت بين متوسطة وخطيرة وتم نقله إلى احد المشافي الإسرائيلية.

وأفاد طاقم الهلال الأحمر الفلسطيني ان الجيش الاسرائيلي منع سيارات الإسعاف التابعة له من الاقتراب وتقديم الإسعاف للمصاب الفلسطيني الذي نزف لأكثر من ساعة

وقام الجيش الاسرائيلي بإغلاق الحاجز في وجه السيارات، فيما اندلعت مواجهات بين شبان فلسطينيين والجيش الاسرائيلي قرب الحاجز.

إعلان - Ads إعلان - Ads شبكةعيونالإخبارية

أونا