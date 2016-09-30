مقتل شاب فلسطيني بنيران قوات الاحتلال بزعم تنفيذه عملية طعن بالضفة الغربية

قتل شاب فلسطيني، اليوم الجمعة، برصاص الجيش الإسرائيلي عند حاجز قلنديا جنوب رام الله في الضفة الغربية المحتلة.

وبحسب «سكاي نيوز عربية» قالت الشرطة الإسرائيلية ان الشاب ترجل من مركبة وباشر حارس أمن إسرائيلي بعدة طعنات في الجزء العلوي من جسده مما أدى الى إصابته بجروح وصفت بين متوسطة وخطيرة وتم نقله إلى احد المشافي الإسرائيلية.

وأفاد طاقم الهلال الأحمر الفلسطيني ان الجيش الاسرائيلي منع سيارات الإسعاف التابعة له من الاقتراب وتقديم الإسعاف للمصاب الفلسطيني الذي نزف لأكثر من ساعة

وقام الجيش الاسرائيلي بإغلاق الحاجز في وجه السيارات، فيما اندلعت مواجهات بين شبان فلسطينيين والجيش الاسرائيلي قرب الحاجز.