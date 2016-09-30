"مياه القناة" تشكل لجنة لمواجهة التعديات وضمان التغذية لقرى شمال سيناء

أكد المهندس محمود طه عبد اللطيف رئيس شركة محافظات القناة والقائم بأعمال تسيير محطتى شمال وجنوب سيناء لمياه الشرب والصرف الصحى، أنه تم تشكيل لجنة مواجهة التعديات على الخطوط الناقلة بشمال سيناء وفقا للاجتماع التنسيقى الذى عقد برئاسته بمقر الشركة وبمتابعة من اللواء سيد حرحور محافظ شمال سيناء والمهندس ممدوح رسلان رئيس القابضة لمياه الشرب والصرف الصحى لبحث مشاكل تغذية قرى محافظة شمال سيناء والتى تغذى من الخطوط الناقلة 1000، 700، 400، 300 مم لضمان التوزيع العادل والإتزان الهيدروليكى للمنظومة بالكامل.

وأشار طه إلى أنة تم الإتفاق على تركيب عدادات على الفتحات الموجودة على الخطوط وازالة الفتحات الزائدة عن الحاجة وتشكيل لجنة دائمه للمرور على الخط وإتخاذ كافة الإجراءات القانونية حيال التعديات الموجودة على أن يلتزم رؤساء القرى بالتنسيق مع الجهات المعنية بالإشراف الدائم على العدادات والفتحات والخط فى نطاق قراهم.

حضر الاجتماع كل من عبد الله عواد رئيس قطاع شمال سيناء ونائب رئيس مجلس الإدارة وحسن زغلول مدير عام المحطات وحسن جاويش مستشار رئيس مجلس الإدارة وزهران عبد الحميد مدير المكتب الفنى وخالد نبيل مدير عام السلامة والصحة المهنية والشيخ سليمان شتيوى من قبيلة السماعنه والشيخ جمال إبراهيم قبيلة البياضية وعطا الله عواد رئيس قرية الجناين وصالح ظريف رئيس قرية قاطية.