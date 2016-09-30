مصرع وإصابة 19 في حادث إنقلاب سياره بـ «المنيا»‎

لقي طفل مصرعه فيما أصيب 18 آخرون بينهم 5 أطفال، وذلك إثر وقوع حادث انقلاب سيار ميكروباص أمام قرية الشيخ فضل، التابعة لمركز بني مزار بشمال المنيا.

تلقي مدير أمن المنيا ، اللواء فيصل دويدار ، إخطارًا من عمليات النجدة يتضمن بوقوع حادث انقلاب سيار ميكروباص بالقرب من قرية الشيخ فضل التابع لمركز بني مزار بشمال المحافظة ووقوع متوفي و مصابين.

وبانتقال الأجهزة الأمنية و سيارات الإسعاف تبين وقوع الحادث و مصرع طفل و إصابة 18 آخرون بينهم 4 أشقاء و 5 أطفال، كما ترواحت اصاباتهم ما بين كسور و كدمات و سحجات متفرقة بالجسم.

تم نقل المصابين إلي مستشفي بني مزار المركزي، و تحرر محضر بالحادث، وأخُطرت النيابة العامة لتولي التحقيقات.