ضبط 2 طن مواد تموينية بحوز تاجر قبل بيعها بـ «قنا»‎

تمكنت وحدة مباحث تموين نجع حمادي اليوم الجمعة، من ضبط 2 طن سكر وزيت تموينى وبنزين بحوزة تاجر قبل بيعها بالسوق السوداء بقرية أبودياب بدشنا.

تلقى اللواء صلاح حسان مدير أمن قنا، إخطارًا بضبط كمية من المواد التموينية قبل بيعها بالسوق السوداء، وكشفت تحريات النقيب بسام حمزة رئيس مباحث التموين بنجع حمادى قيام قوة من المباحث بضبط المدعو ” قرشى . م . س ” تاجر وبحوزته عدد 210 زجاجة زيت تمويني، و160 كيلو سكر تمويني، و200 لتر بنزين، و700 كيلو دقيق مستودعات، و650 كيلو سكر ” حر ” بقصد الاحتكار والبيع في السوق السوداء، فتم التحفظ على المتهم والمضبوطات، وتم تحرير مخضر بالواقعة وأخطرت النيابة العامة لتتولى التحقيقات.