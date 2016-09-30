موسكو : التسليح الأمريكي للمعارضة السورية سيؤدي لـ 11 سبتمبر جديدًا

قالت وكالة الإعلام الروسية، اليوم الجمعة، إن نائب وزير الخارجية الروسي ميخائيل بوغدانوف، قال إن احتمال تسليم أنظمة دفاع جوي محمولة على الكتف للمعارضة السورية سيكون “غير بناء بالمرة”.

ونقلت الوكالة عن بوغدانوف قوله “سيكون هذا نهجًا غير بناء بالمرة، لأن هؤلاء الناس الذين دربهم وسلحهم الأمريكيون سيفعلون في نهاية المطاف نفس ما حدث في 11 سبتمبر “2001″ في نيويورك”.

وأكد نائب وزير الخارجية الروسي، أن موسكو تعتبر الاتهامات التي توجهها إليها الولايات المتحدة بأنها تستهدف المعارضة وليس الإرهابيين، قائلًا “عندما نسمع وبالتحديد في الحيز الإعلامي أي اعتراض أن قصف الطيران الروسي خاطئ، وكما يقول لنا الأمريكيون، وبعض من شركائنا الآخرين، بأن الضربات لا تستهدف الإرهابيين نرفض مثل هذه الاتهامات ونقول إنها عارية من الصحة”.

وقال بوغدانوف، في مقابلة على قناة “RT” الروسية “نحن منفتحون لفترة طويلة على مهمة محددة لتحديد الأهداف، جنبًا إلى جنب مع شركائنا الأمريكيين وغيرهم من الشركاء، أعطونا، إذا كنتم تعتقدون أن شيئًا ما لا يتم كما يجب، تقاسموا معنا معلومات محددة أين تقع “المعارضة المعتدلة، أصدقاؤكم، أين يتواجد الإرهابيون، لم نحصل على هذه المعلومات، قولوا لنا أين يجب الضرب وأين لا يجوز، نحن لم نحصل على مثل هذه المعلومات أبدًا”.