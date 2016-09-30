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ضبط 3 مسئولين لإمتناعهم عن بيع 12 طن أرز بقنا‎

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ضبط 3 مسئولين لإمتناعهم عن بيع 12 طن أرز بقنا‎ ضبط 3 مسئولين لإمتناعهم عن بيع 12 طن أرز بقنا‎

أرشيفية – ارز

مراسل«ONA»:

تمكنت وحدة مباحث تموين نجع حمادى، من ضبط 3 مسئولين بمطاحن نجع حمادى، لإمتناعهم عن بيع 12 طن أرز، وإحتباسها عن الجمهور لبيعها بأسعار أزيد من السعر الرسمى.

تلقى اللواء صلاح حسان، مدير أمن قنا، إخطارًا بضبط 3 مسئولين لبيعهم سلعة بأزيد من السعر.

وكشفت التحريات، قيام قوة من مباحث بضبط كلا من “عبد العزيز. م.م”، 52 سنة – مدير عام مطاحن نجع حمادى، و”سعي .ع .م”، 49 سنة – رئيس مركز البيع ، و”بركات. م.ن”، 50 سنة – مدير مطاحن ناصر، وذلك لحيازتهم عدد 12 طن و636 كيلو أرز والإمتناع عن البيع بالسعر المقرر والبيع بأزيد من السعر ، وتحرر محضر بالواقعة لتتولى النيابة التحقيق.

 

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أونا

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