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صور.. عروسان يحتفلان بحفل زفافهما تحت الماء في «دهب»

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صور.. عروسان يحتفلان بحفل زفافهما تحت الماء في «دهب» صور.. عروسان يحتفلان بحفل زفافهما تحت الماء في «دهب»

العروسان تحت الماء

وسط الشعاب المرجانية النادرة والأسماك الملونة فى أعماق البحر بدهب، اختار العروسان محمد الديب، ضابط بالقوات المسلحة، ونورهان عمرو أبوجريشة، من هواة الغطس، ونجلة مدرب الغطس المحترف عمرو أبوجريشة، أن يكون حفل زفافهما غير تقليدي، وذلك في أعماق البحر.

وبدأت مراسم الزفاف على الشاطئ، ثم ودع العروسان المعازيم الذين لا يجيدون الغطس، وانطلقا إلى البحر، بينما قام والدها عمرو أبوجريشة، ووالدتها والغطاسون بإعداد كوشة مثبتة بالأثقال تحت الماء، بالإضافة إلى نموذج لتورتة الزفاف، والتقطت الصور التذكارية للعروسين، وسط الأسماك الملونة التي تجمعت حولهما.

وقال عمرو أبوجريشة إن هدف العروسين من هذا هو إقامة حفل غير تقليدي وغير مكلف.

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