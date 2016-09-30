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الاتحاد السكندري يفوز على الداخلية بثلاثية في الدوري العام

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الاتحاد السكندري يفوز على الداخلية بثلاثية في الدوري العام الاتحاد السكندري يفوز على الداخلية بثلاثية في الدوري العام

الاتحاد السكندري

فاز فريق الاتحاد السكندري على فريق الداخلية بثلاثة أهداف نظيفة، في المباراة التي جمعت بينهما اليوم الجمعة، ضمن منافسات الأسبوع الثالث في بطولة الدوري الممتاز لكرة القدم.

سجل كاسونجو هدفين الأول في الدقيقة 7 من كرة عرضية من الجهة اليمنى، والثاني في الدقيقة 87 بضربة خلفية وسجل أحمد الشيخ هدفًا.

بهذا الفوز، انتزع الاتحاد ثلاث نقاط غالية ليرتفع رصيده إلى 6 نقاط والداخلية مازال في جعبته نقطة وحيدة، وهاجم الاتحاد السكندري من أول دقيقة وتقدم على نظيرة الداخلية بهدف دون رد، أحرزه كابونجو كاسونجو في الدقيقة السابعة بعد تلقيه عرضية من أحمد الشيخ.

وحاول الداخلية الهجوم على استحياء ولكن عاب الهجوم البطء وافتقاد اللمسة الأخيرة، وواصل الاتحاد الضغط والهجوم على دفاع فريق الداخلية.

وبدأ الشوط الثاني بسيطرة ميدانية للاعبي الاتحاد من أجل الحفاظ على النتيجة، بينما فشل فريق الداخلية من الوصول إلى مرمي الهاني سليمان حارس زعيم الثغر.

ونجح أحمد الشيخ في تسجيل الهدف الثاني للاتحاد السكندري في الدقيقة 68، بعدما تلقى تمريرة قاتلة من خالد قمر ليضعها من فوق محمد فتحي حارس الداخلية لتسكن شباكه، وكلل كاسونجو تفوقه بتسجيل الهدف الثالث للاتحاد.

أ ش أ

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