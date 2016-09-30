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استطلاع: كلينتون تتقدم على ترامب بخمس نقاط مئوية

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استطلاع: كلينتون تتقدم على ترامب بخمس نقاط مئوية استطلاع: كلينتون تتقدم على ترامب بخمس نقاط مئوية

كلينتون وترامب

ظهر أحدث استطلاع لـ«رويترز/إبسوس» اليوم الجمعة أن المرشحة الديمقراطية بانتخابات الرئاسة الأمريكية هيلاري كلينتون تتقدم بخمس نقاط مئوية على منافسها الجمهوري دونالد وهي تقريبا نفس نسبة تقدمها خلال الشهر.

ولم يشهد الاستطلاع تغيرًا يذكر بعد المناظرة الرئاسية التي جرت يوم الاثنين ضمن 3 مناظرات تجرى قبل انتخابات الثامن من نوفمبر.

وأظهر الاستطلاع الذي أجري بين 23 و29 سبتمبر أن 43 % من الناخبين المحتملين يؤيدون كلينتون مقابل 38 % لترامب. وقال 19 % إنهم لن يرشحوا أحدا من المرشحين.

وتقدمت كلينتون على ترامب في أغلب الأحيان في استطلاعات هذا العام وكان مستوى تأييدها أعلى بأربع إلى خمس نقاط عن ترامب في استطلاعات الأسابيع الأربعة الماضية.

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