إغلاق جميع الملاهى الليلية ومحال بيع الخمور الأحد القادم

أكد مصدر بشرطة السياحة والآثار، إغلاق جميع الملاهى الليلية ومحلات الخمور فى جميع محافظات الجمهورية الأحد القادم بمناسبة رأس السنة الهجرية.

وأوضح المصدر فى تصريحات خاصة لـ"اليوم السابع"، أن القرار يأتى ضمن لوائح وزارة السياحة بعدم فتح أو تشغيل الملاهى الليلة، أو المحلات التى تقدم وتبيع الخمور فى المناسبات الدينية.

وأشار المصدر إلى أن جميع المنشآت السياحية التى يبدأ تصنيفها من نجمة حتى 5 نجوم تخضع للقرار، وأن الشرط الأهم هو عدم تقديم الخمور تنفيذًا للقانون، مشددًا على معاقبة المخالفين وإحالتهم إلى النيابة لاتخاذ الإجراءات القانونية.