إصابة أمين شرطة وزوجته فى مشاجرة مع صاحب محل لخلافات بينهما بالوادي الجديد

مراسل«ONA»:

أصيب أمين شرطة بمركز شرطة الداخلة وزوجته، بجروح وكدمات فى مشاجرة مع صاحب محل ملابس وإثنان آخرين لوجود خلافات بينهما، حيث تم نقلهم الى مستشفى الداخلة المركزى، وتحرر المحضر رقم 3567 جنح مركز شرطة الداخلة لسنة 2016م وأحيل الى النيابة العامة للتحقيق .

ورد إخطار أمنى الى اللواء عصام بدير، مدير أمن الوادى الجديد، يفيد بنشوب مشاجرة بين طرفين أحدهم يعمل أمين شرطة بقسم شرطة الداخلة وزوجته موظفة مما أسفر عن إصابتهما بجروح وكدمات، حيث اتهمت زوجه أمين الشرطة صاحب محل الملابس بمحاولة التشهير بسمعتها .

وتبين أن المصابين هم “م.أ.أ”، 36 سنة – أمين شرطة بقسم شرطة الداخلة وزوجته “س.أ.س “، 31 سنة – موظفة طرف أول فى المشاجرة ، و”إ.م.م “، 32 سنة – صاحب محل ملابس وزوجته “إ.ع.ع”، 28 سنة – ربة منزل.

تم نقلهم الى مستشفى الداخلة المركزى وتحرر محضر بالواقعة واحيل الى النيابة للتحقيق .