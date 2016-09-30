ضبط متهم فى 7 قضايا بحوزته 7800 دولار مزيف بالوادى الجديد‎

مراسل«ONA»:

تمكنت قوة من مباحث مديرية أمن الوادى الجديد، من ضبط متهم فى 7 قضايا مخدرات وشروع فى سرقة وايصالات أمانة وبحوزته 78 ورقة نقدية فئة 100 دولار يشتبه فى كونها مزيفة وعدد من الطقات النارية لسلاح خرطوش.

وإعترف بحيازته للمضبوطات وتحرر بها المحضر رقم 4164 جنح قسم شرطة الخارجة لسنة 2016 م واحيل الى النيابة لمباشرة التحقيق.

وورد إخطار أمنى الى اللواء عصام بدير، مدير أمن الوادى الجديد، يفيد بضبط “محمود .ص.أ “، 39 سنة – فلاح ومقيم الخارجة وسبق اتهامه فى 7 قضايا مخدرات وشروع فى سرقة وايصالات امانة والتى اخرها القضية رقم 5285 لسنة 2014 جنح الخارجة مخدرات وبحوزته 78 ورقة نقدية فئة 100 دولار يشتبه فى كونها مزيفة و3 طلقات خرطوش، وبمواجهته بها اقر بحيازتها وتحرر بها المحضر اللازم واحيل الى النيابة للتحقيق.