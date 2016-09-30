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رئيس أركان المنطقة الشمالية العسكرية يضع حجر أساس أول مدينة طبية فى مصر

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رئيس أركان المنطقة الشمالية العسكرية يضع حجر أساس أول مدينة طبية فى مصر رئيس أركان المنطقة الشمالية العسكرية يضع حجر أساس أول مدينة طبية فى مصر

>كتب وليد عبد السلام وجاكلين منير وتصوير أسماء عبد اللطيف

وضع اللواء ممدوح جودة رئيس أركان المنطقة الشمالية العسكرية حجر أساس أول مدينة طبية بمصر بالأسكندرية بتكلفة 10 مليار جنيه ورافقة كل من محمد خضير رئيس هيئة الاستثمار والمناطق الحرة وعدد من المستثمرين السعوديين ورجال الأعمال المصريين.

وأشار محمد خضير رئيس هيئة الإستثمار والمناطق الحرة  أن إنشاء مدينة طبية بهذا الحجم فى بإستثمارات سعودية  تبلغ 8 مليارات جنيه يؤكد أهمية مصر على خريطة الإقتصاد العالمى  خاصة أن مصر تمتلك  الكثير من الإمكانيات  كما يعكس خطط فى ثقة المستثمرين على جذب الإستثمار  على المستويين الإقليمى والدولى .

وقال إن المشروع يحقق العديد من الفوائد خاصة أنه يمثل  إضافة لمقومات السياحة العلاجية فى مصر بالنسبة لمصر والمنطقة العربية وافريقيا كما يصنع مئات فرص العمل للمصريين.

وأعلنت الشركة عن موافقة مجلس الادارة على توقيع اتفاقية الإشراف الإدارى على المدينة  الطبية فى منطقة الكست ويست فى مدينة الإسكندرية.

و تم وضع خطة تنفيذية للمشروع من 4 مراحل المرحلة الاولى هى انشاء مستشفى بسعة 300 سرير بتكلفة مليار ونصف مليار و و سكن للعاملين بتكلفة 110 مليون جنية أما المرحلة الثانية فهى 7 مستشفيات متخصصة بتكلفة 8 مليار جنيه بالاضافة الى سكن العاملين بتكلفة 20 مليون جنيه و المرحلة الثالثة هو انشاء البرج الطبى ويضم 220 عيادة طبية بتكلفة 200 مليون جنيه و المرحلة الرابعة إنشاء كلية العلوم الطبية و التكنولوجيا بتكلفة 700مليون جنيه.

وأعرب المهندس صبحى البترجى المؤسس و الرئيس التنفيذى للمشروع عن سعادتة بوضع حجر الاساس و قال ان لدينا ثقة كبيرة فى القطاع الطبى المصرى و نسعى لتقديم خدمة طبية متميزة مشيرا الى ان 80% من الاطباء بالسعودية من المصريين.

جاء ذلك خلال المؤتمر الصحفى الذى عقد مساء اليوم باحد الفنادق غرب الاسكندرية بمدينة برج العرب.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


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