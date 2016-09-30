"اليوم السابع" ينشر السيرة الذاتية للنائب العام المساعد

حصل "اليوم السابع" على السيرة الذاتية الكاملة للمستشار زكريا عبد العزيز عثمان، النائب العام المساعد الذى نجا من محاولة اغتيال أمام منزله بالتجمع الأول.

وكان بدأحياته فى السلك القضائى وكيلا للنائب العام فى نيابة "غرب إسكندرية الكلية- شرق القاهره الكلية- الجمالية – المطرية"، ومدير نيابة مدينة نصر رئيس نيابة الاسماعليه الكلية، ورئيس نيابة المخدرات، ومحامى عام غرب القاهرة،و محامى عام شمال الجيزة، ومحامى عام جنوب الجيزه "وكان له السبق حينها بتفتيش جميع اقسام جنوب الجيزه فى وقت واحد".

كما عمل محامى عام أول استئناف بنى سويف، ومحامى عام أول استئناف طنطا، ومحامى عام أول استئناف إسكندرية، ومحامى عام أول استئناف القاهرة.

وعمل نائب عام مساعد لنيابات الاستئناف بالقاهرة وتولى أمور النيابة العامة عقب استشهاد المستشار هشام بركات حتى تم تعينه من قبل المستشار نبيل صادق المحامى العام مديرا للتفتيش القضائى للنيابات، كما عمل بالقضاء لمدة 17 عاما تقلد فيها محاكم مختلف وصولا إلى رئيس محكمة جنايات القاهرة.

والمستشار زكريا عبد العزيز له 3 أبناء، واحتفل بزفاف معتز مؤخرا فى مسجد الشربتلى بالتجمع الخامس.