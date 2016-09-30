كلاوديو رانييري : غياب الجماعية سر تراجع أداء ليستر

طالب الإيطالي كلاوديو رانييري، مدرب ليستر سيتي، لاعبيه بالحفاظ على تركيزهم في المباريات وتحسين العمل الجماعي لاستعادة الانسجام الذي قادهم للتتويج بلقب الدوري الإنجليزي الممتاز لكرة القدم الموسم الماضي.

ومر ليستر ببداية متذبذبة للموسم، إذ يحتل المركز 12 في الدوري بعد 3 هزائم في 6 مباريات، لكنه يتصدر مجموعته في دوري أبطال أوروبا بفوزين متتاليين، حسبما ذكرت وكالة رويترز.

وقال رانييري للصحافيين اليوم الجمعة: “نحن الآن بين الصعود والهبوط، في الدوري الممتاز لسنا مستقرين وفي دوري الأبطال نلعب بشكل جيد لكني أنشد الثبات”.

وأضاف المدرب الإيطالي “لا توجد وصفة سحرية، لكن من المهم الحفاظ على التركيز في المباريات وأن نلعب بثقة وأن يتواصل كل لاعب مع الآخر، كل فرد يقوم بعمل جيد جدًا لكن ليس بشكل جماعي”.

وتابع “أود أن نخوض بعض المباريات المتتالية دون اهتزاز شباكنا فهذا يعزز الثقة ويبقيك قويًا ويساعد على التحسن”.

ويستضيف ليستر الأحد ساوثامبتون صاحب المركز التاسع، الباحث عن فوزه الثالث على التوالي، بعد التعافي من بداية متعثرة، وقال رانييري إنه يدرك الخطر الذي يشكله منافسه.

ومضى رانييري، 64 عام، قائلًا “يلعب ساوثامبتون بشكل جيد جدًا وبقوة كبيرة ويتحلى بالخطورة في المقدمة ويمر بفترة رائعة حاليًا”.