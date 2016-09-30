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خروج 41 مصاباً في حادث الحافلات من المستشفى

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خروج 41 مصاباً في حادث الحافلات من المستشفى خروج 41 مصاباً في حادث الحافلات من المستشفى

أعلنت شركة أبوظبي للخدمات الصحية «صحة» اليوم عن مغادرة ثلاث حالات من المصابين في الحادث المروري الذي وقع  صباح الخميس في شارع الخليج العربي بأبو ظبي إلى منازلهم ليرتفع عدد الذين غادروا المستشفي إلى 41 حالة خلال يومي الخميس والجمعة ، فيما قرر الأطباء بقاء 6 حالات تحت المراقبة وتلقي الرعاية الطبية اللازمة.

وأكدت " صحة" أن حالة المصابين  الآخرين في تحسن مستمر وأن مستشفى المفرق وفر لجميع المصابين خدمات علاجية وجراحية عالية المستوى.

ووفق المدير التنفيذي  لمستشفى المفرق محمد عبد الله الظاهري فإن الحالات المتبقية، في المستشفى  تعاني من إصابات متفرقة كالكسور وغيرها وهي في العناية المركزة تحت المراقبة والمعاينة، فيما ترقد حالتان في العناية المركزة لمتابعتهما، وقد أجريت عمليتان جراحيتان لحالتين إحداهما في الفك، والأخرى في الفخذ لحالة أخرى.

وكان مستشفى المفرق، إحدى منشآت شركة أبوظبي للخدمات الصحية «صحة» قد استقبل 47 مصاباً إثر اصطدام ثلاث حافلات على جسر المصفح، حيث أعلنت المستشفى حالة الطوارئ فور وصول البلاغ والتنبيه على جميع الفرق الطبية والتمريضية والأقسام الصحية المساندة بضرورة الإسراع لإسعاف المصابين.

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