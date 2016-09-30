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وضع حجر الأساس لإنشاء مدينة طبية عالمية باستثمارات 8 مليارات جنيه بالأسكندرية

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وضع حجر الأساس لإنشاء مدينة طبية عالمية باستثمارات 8 مليارات جنيه بالأسكندرية وضع حجر الأساس لإنشاء مدينة طبية عالمية باستثمارات 8 مليارات جنيه بالأسكندرية

المؤتمر الصحفي لمدينة البترجي الطبية

شهد القنصل السعودي بمصر السفير منصور بن سالم ورئيس هيئة الاستثمار محمد خضير، وضع حجر الأساس لمشروع مدينة «البترجي الطبية» بحجم استثمارات سعودية تزيد عن 8 مليارات جنيه في منطقة «اليكس وست» بالطريق الدولي الساحلي بمحافظة الإسكندرية .

ويشمل المشروع 4 مراحل، الأولى إنشاء مستشفى عام بمواصفات عالمية بسعة 300 سرير بتكلفة تصل إلى مليار ونصف جنيه وسكن للعاملين بتكلفة تقدر بـ110 ملايين جنيه، ومن المتوقع الانتهاء منها بنهاية 2019.

وتشمل المرحلة الثانية 7 مستشفيات متخصصة بتكلفة تقدر من 6 إلى 8 مليارات جنيه بالإضافة إلى سكن العاملين بتكلفة تقدر بـ20 مليون جنيه لكل مستشفى.

فيما تتكون المرحلة الثالثة من البرج الطبي الذي يضم 220 عيادة طبية بتكلفة تقديرية تصل إلى 200 مليون جنيه، بينما تكون المرحلة الرابعة مشروع إنشاء كلية للعلوم الطبية والتكنولوجيا بتقدر تكلفتها بنحو 700 مليون جنيه.

وستقدم المدينة الطبية خدمات طبية متخصصة للمواطنين والمقيمين في كافة المحافظات الشمالية لمصر، بالإضافة إلى المرضى القادمين من ليبيا.

أ ش أ

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