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نشر قوات أمن فرنسية باللباس المدني في وسائل النقل

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نشر قوات أمن فرنسية باللباس المدني في وسائل النقل نشر قوات أمن فرنسية باللباس المدني في وسائل النقل

السلطات الفرنسية

قررت السلطات الفرنسية، ابتداءً من السبت، السماح لعناصر أمن مسلحين وباللباس المدني بالقيام بدوريات في القطارات وعربات المترو، في إطار تكثيف الإجراءات الأمنية خوفًا من اعتداءات محتملة.

وتم التصويت في مارس الماضي على قانون جديد حول سلامة وسائل النقل، نشر الجمعة، وينص على “توسيع الإعفاء من ارتداء البزة الرسمية” و”إمكانية حمل السلاح بمعزل عن البزة الرسمية” لعناصر الأجهزة الأمنية التابعة لخطوط سكة الحديد وقطارات المترو.

ويجب أن يخضع العناصر الذين سيقومون بهذه المهمات الجديدة لتدريب خاص، على أن تكون لديهم خبرة عمل في إطار أجهزة الأمن التابعة لسكة الحديد وقطارات المترو لا تقل عن خمس سنوات.

وفي أغسطس 2015 تم تجنب مجزرة في قطار كان يقوم برحلة بين امستردام وباريس عندما تمكن ركاب فرنسيون وبريطانيون وأمريكيون من منع شخص وصف بأنه إسلامي متشدد، من ارتكاب اعتداء.

وتعرضت فرنسا لاعتداءات عدة منذ يناير 2015، أدت إلى مقتل 238 شخصًا، كما استهدفت بروكسل باعتداءات في الثاني والعشرين من مارس الماضي ما أدى إلى مقتل 32 شخصًا وإصابة 340 بجروح.

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