استبعاد «خوان ماتا» من تشكيلة إسبانيا امام إيطاليا وألبانيا

استبعد يولن لوبتيجي مدرب إسبانيا «خوان ماتا» لاعب وسط مانشستر يونايتد المتألق مؤخرًا من التشكيلة التي ستواجه إيطاليا وألبانيا خارج البلاد في تصفيات كأس العالم لكرة القدم 2018.

وسجل ماتا هدفين في 4 مباريات شارك فيها كأساسي في الدوري الانجليزي الممتاز وأحدها جاء بطريقة رائعة خلال الفوز 4-1 على ليستر سيتي حامل اللقب يوم السبت الماضي.

وقال لوبتيجي في مؤتمر صحفي اليوم الجمعة “يوجد العديد من اللاعبين الذين نحبهم لكن لا يمكن استدعاء الجميع”.

وأعاد لوبتيجي ضم لاعب الوسط إيسكو للتشكيلة رغم مشاركاته المحدودة مع ريال مدريد.

ويسافر المنتخب الاسباني إلى تورينو لمواجهة نظيره الايطالي – الذي أطاح به من دور 16 في بطولة أوروبا 2018 – في السادس من أكتوبر قبل أن يواجه ألبانيا بعد أربعة أيام لاحقة.

أ ش أ