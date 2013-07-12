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بعض قواعد رمضانية لمرضى جراحة التكميم طوال فترة الصيام

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بعض قواعد رمضانية لمرضى جراحة التكميم طوال فترة الصيام بعض قواعد رمضانية لمرضى جراحة التكميم طوال فترة الصيام

تعد جراحة التكميم من أكثر الجراحات نجاحًا، للتخلص من مرض السمنة، خاصة أن نتيجة العملية تظهر فى أول عام لها فقط، حيث يمكن التخلص من حوالى 70% من الوزن الزائد.

وخلال شهر رمضان يقدم د. شريف نبيل أخصائى جراحة المناظير، والسمنة بمستشفى للطيران بعض الإرشادات والنصائح الهامة، التى يجب اتباعها طوال الشهر وهى كالتالى:

أولا: فى الفترة بين الإفطار والسحور يجب تناول 3 وجبات صغيرة، وبينهم بعض المنقنقات بمعنى تناول الإفطار وبعده ب 4 ساعات تناول العشاء، ثم تناول وجبة السحور ولا ينبغى أن تكون الوجبة كبيرة ولكن تكون بها عناصر هامة من البروتينات والفيتامينات، وبين الوجبات يمكن تناول ثمرة فاكهة أو كوب زبادى قليل الدسم.

بالإضافة إلى ضرورة تناول أى نوع من الشوربة الدافئة أولا ثم البدء فى تناول بقية أنواع الطعام مع الاهتمام بعملية المضغ الجيد، حيث إن المعدة ليست كالسابق فحجمها أقل كثيرا بعد الجراحة.

وأشار نبيل إلى أنه من الأمور أيضا تناول السوائل بكثرة بين الإفطار والسحور، ولكن ليس وقت الوجبات نفسها، ويفضل أن تكون ماء، وكذلك تناول كوب لبن يوميا.. وأيضا يجب عدم الإفراط فى العصائر.
> شدد على ضرورة التقليل من المنبهات مثل: القهوة والنسكافيه والشاى قبل رمضان بفترة لأن الامتناع المفاجئ يؤدى إلى بعض الأعراض مثل الصداع الشديد.

كما يجب تناول أقراص الفيتامينات خلال هذا الشهر، ويراجع الطبيب الجراح فى النوع المناسب، مع عدم تناول الحلويات بكثرة يسمح بتناول الحلويات مرتين فقط فى الأسبوع.

وأضاف نبيل أنه يفضل عدم الصوم ألا بعد إكمال شهر من الجراحة، ويمكن مراجعة الجراح فى هذه المسألة.

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مصر 365

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