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جامعة «بنى سويف» تدشن موقع إلكترونى وتوفر فندق 5 نجوم للطلاب الوافدين‎

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جامعة «بنى سويف» تدشن موقع إلكترونى وتوفر فندق 5 نجوم للطلاب الوافدين‎ جامعة «بنى سويف» تدشن موقع إلكترونى وتوفر فندق 5 نجوم للطلاب الوافدين‎

ارشيفية – جامعة بني سويف

المراسل : محمد شعبان

أعلن الدكتور أمين لطفى، رئيس جامعة بنى سويف، عن تدشين موقع الكترونى خاص بإدارة الوافدين بالجامعة، بهدف التعريف بالجامعة واهم كلياتها وبرامجها الخاصة والمتميزه ، ويوفر كافة المعلومات الخاصة بكل برنامج ويعمل على تيسير ومتابعة إجراءات القيد والتسجيل والتخرج للطلاب الوافدين.

وقال لطفي في تصريح صحفي، إن الجامعة سوف تضع ضوابط جديدة تساهم بشكل كبير فى جذب أعداد إضافية من الطلاب الوافدين للإلتحاق بالجامعة، حيث تستهدف الجامعة الوصول الى 5 الآف طالب وافد خلال الشهور القادمة بعد أن كانت فى عام 2010 ثمانية وثلاثون طالب فقط فى حين ان عدد الطلاب الوافدين حالياً بالجامعة يزيد عن 1300 طالب ,وذلك من خلال التواصل المستمر مع المراكز الثقافية للسفارات المختلفة للدول الاجنبية داخل ، مؤكداً أنه سوف يكون هناك نظام أفضل لإستقبال الطلاب الجدد بحيث يتم التعامل مع ملفاتهم إلكترونياً، وتوفير أعلى المستويات فى الخدمات والبرامج فى المنظومة التعليمية للجامعة وذلك وفقاً لمعايير الجودة العالمية .

وأشار رئيس الجامعة، الى أن الجامعة بصدد بناء فندق 5 نجوم بالمجمع الثانى شرق النيل، لتوفير سكن فندقى متميز للطلاب الوافدين الملتحقين بالجامعة ، مؤكدًا أن الجامعة لديها خطة تعمل على تذليل كافة الصعوبات التى تواجه الطلاب الوافدين وحل مشكلاتهم وخاصة فيما يتعلق بنظام القبول بالجامعة ومواعيد الدراسة والمصروفات، علاوة على تسهيل التواصل بين الادارة والطلاب وأعضاء هيئة التدريس لتسهيل وتيسير التعاون بينهم .

يذكر أن، جامعة بني سويف سبق ونظمت لقاءًا موسعًا مع مجموعة من المستشارين بالملاحق الثقافية للدول العربية والإفريقية لاستعراض خطة الجامعة لاستقبال الطلاب الوافدين والمميزات التى تقدمها الجامعة لهم بحضور وفد من الإدارة العامة للوافدين وقطاع الشئون الثقافية والبعثات التابعين لوزارة التعليم العالى.

 

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