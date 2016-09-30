روسيا: مستعدون لبحث سبل إضافية لتطبيع الوضع في حلب

قالت وزارة الخارجية الروسية إن الوزير سيرجي لافروف أبلغ نظيره الأمريكي جون كيري اليوم الجمعة بأن موسكو مستعدة لبحث سبل إضافية لتطبيع الوضع في مدينة حلب السورية.

وبحسب “رويترز” فقد أضافت الوزارة أن لافروف قال لكيري عبر الهاتف إن اتفاق وقف إطلاق النار الذي جرى بوساطة من موسكو وواشنطن انتهك عدة مرات في المناطق الشرقية لحلب من قبل قوات تقودها الجماعة التي كانت تسمى جبهة النصرة.

وقالت الوزارة إن لافروف قال لكيري إن إخفاق واشنطن في الفصل بين الجماعات الإرهابية والمعارضة المعتدلة في سوريا سمح لجبهة النصرة “بالاختباء خلف جماعات المعارضة المسلحة التي تتعاون معها واشنطن”.