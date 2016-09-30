اختراع قماش مولد ويخزن الطاقة الكهربائية

نجح أستاذ متخصص في الهندسة الكيميائية في جامعة تشونغتشينغ الصينية مؤخرًا، من خلال التعاون مع فريقي بحث من الصين والولايات المتحدة في اختراع نوع خاص من القماش يمكنه توليد وتخزين الطاقة الكهربائية من خلال أشعة الشمس وحركات جسم الشخص الذي يرتديه.

ووفقًا لصحيفة “الشعب اليومية” الصينية التي أوردت الخبر اليوم الجمعة، صرح العالم فان شينغ بأن هذا النوع من القماش المصنوع من ألياف البوليستر والتي تتميز بالتكلفة المنخفضة والوزن الخفيف يمكن لمن يرتديه أن يشحن الهاتف المحمول أو الساعات الإلكترونية.

وأشار إلى أن القماش المصنوع من دمج البوليستر مع الصوف ونسجهما معًا ليصل سمكه إلى 0.32 مم فقط، وسطحه مطل بطبقة معدنية وطبقة أشباه الموصلات لجمع وتخزين الطاقة.

وقال العالم فان شينغ إن من مميزات القماش الجديد أنه يتمتع بمرونة وقدرة نفاذ جيدة كما أنه يستطيع أن يتماسك بجسم الإنسان ويلائم حركاته.

والتقت وكالة الأنباء الصينية “شينخوا” مع المخترع الذي قال إن “القماش تم اختراعه من خلال التعاون مع معهد جورجيا للتكنولوجيا في الولايات المتحدة، مشيرًا إلى أنه يمكن استخدامه في شحن الأجهزة التي يمكن للشخص أن يرتديها ومع وجود كمية كافية من ضوء الشمس والحركة المستمرة يمكن لقطعة من القماش يبلغ طولها 5 سم وعرضها 4 سم أن تولد كهرباء كافية لشحن هاتف محمول.

وأكد أن القماش آمن على جسم الإنسان وبالرغم من أنه لم يتم بعد اختبار متانة القماش إلا أنه واثق من أن نسيجه يمكن طيه حتى 500 مرة بدون أن يؤثر على متانته ، موضحًا أن جميع المعلومات بشأن القماش تم نشرها في مجلة الطبيعة والطاقة في وقت سابق من هذا الشهر، وهي مجلة أكاديمية دولية.