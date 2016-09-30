تقارير : راموس سيكون “بديلًا” أمام إيبار خوفًا من الإيقاف

أكدت تقارير صحفية إسبانية، أن زين الدين زيدان مدرب نادي ريال مدريد الإسباني لكرة القدم، قرر مواصلة عملية التناوب التى يقوم بها بين لاعبي فريقه ولذا فإنه يعتزم إبقاء قائده سيرجيو راموس على مقاعد البدلاء في لقاء الأحد المقبل في الدوري أمام فريق ايبار.

وذكرت التقارير أنه من المتوقع أن يغيب راموس عن تشكيلة زيدان الأساسية للمرة الأولى في الموسم الحالي، حيث ينتظر أن يلعب الفرنسي رافاييل فاران بجوار البرتغالي بيبي في خط الدفاع.

ومما يذكر أن راموس، 30 عامًا، لعب بشكل أساسي ضمن تشكيلة الريال منذ بداية الموسم، كما أنه سجل له ثلاثة أهداف ولكنه تسبب في الوقت نفسه في احتساب ثلاث ركلات جزاء ضد النادي الملكي.

وعلاوة على ذلك، حصل اللاعب الدولي الإسباني على 4 بطاقات صفراء خلال ست مباريات لعبها في الدوري هذا الموسم ليصبح على بعد بطاقة واحدة من الإيقاف، وهو ما سيدفع زيدان إلى إراحة اللاعب في لقاء ايبار خوفا من غيابه عن مباراة ريال بيتيس بالأسبوع الثامن في ستاد بينتو فيامارين.

ويحتل ريال مدريد صدارة الدوري الإسباني برصيد 14 نقطة مقابل 13 للغريم التقليدي برشلونة.

أ ش أ